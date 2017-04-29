المملكة تحصد 6 جوائز إذاعية وتلفزيونية

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تونس – واس

حصدت المملكة ست جوائز في المجالين الإذاعي والتلفزيوني خلال افتتاح فعاليات الدورة الثامنة عشر للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وذلك ضمن مسابقات التبادل الإذاعي والتلفزيوني للعام 2016م.

فقد توج برنامج “جدة التاريخ أرض وحضارة “من انتاج إذاعة المملكة بالجائزة الأولى ضمن مسابقة بعيون عربية مدن وتاريخ ، فيما حصلت الإذاعة السعودية ضمن مسابقة التبادل البرامجي الإذاعي السنوي على المركز الأول في تصنيف التبادلات الإذاعية الشاملة ، والمركز الأول في تصنيف التبادلات الاذاعية البرامجية .

وفي مجال المسابقات التلفزيونية للعام 2016م، اسندت الجائزة الأولى لبرنامج “جوال في تراثنا الذاتي “من انتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وذلك ضمن مسابقة أزياء تراثية ، في حين حصل التلفزيون السعودي على جائزتي التبادلات التلفزيونية الشاملة والتبادلات البرامجية التلفزيونية الشاملة في مسابقات التبادلات التلفزيونية للعام 2016 م .

واكد مستشار رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن سعد الجريس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة أن هذا التتويج هو نتيجة الجهد المبذول في اللجان المركزية للتبادل الإذاعي والتلفزيوني داخل الهيئة ، مبرزاً قيمة البرامج الفائزة ومضمونها .

وكانت قد بدأت بمدينة الحمامات التونسية فعاليات الدورة الــ 18 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي شهدت عددا قياسيا من المشاركين تجاوز 850 بينهم 600 من خارج تونس.