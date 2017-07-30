المملكة تحصل على “3” مقاعد في الاتحاد الدولي للسباحة

حصل الاتحاد السعودي للسباحة على 3 مقاعد ضمن اللجان الدائمة في الاتحاد الدولي للسباحة، بعدما حاز ناصر الدغيثر على عضوية لجنة كرة الماء، فيما حصل الدكتور سعود الرومي على عضوية اللجنة القانونية، ونال الدكتور شادي الشمري عضوية لجنة مكافحة ومراقبة المنشطات.

من جهته أبدى رئيس الاتحاد السعودي للسباحة، المهندس أحمد القضماني، تفاؤله بالمرحلة المقبلة في الاتحاد.

وقال القضماني: حصولنا على 3 مقاعد في اللجان الدائمة أتى بعد جهد وتنسيق خلال الفترة التي سبقت الاجتماعات، وهو يكلل جهود الاتحاد بالنجاح، ونشيد بدور لجنة العلاقات الدولية في الاتحاد بقيادة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسباحة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة الماء، ناصر الدغيثر، وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية السعودية في تطوير العلاقات مع الاتحادات الدولية والتي بدأت بإبراز دور وتأثير السعودية في مثل هذه المنظمات من خلال التمثيل والمشاركة الفعالة في صنع القرار.