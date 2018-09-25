المملكة تحطم رقمين قياسيين عالميين

جدة ــ البلاد

حطمت المملكة العربية السعودية رقمين قياسيين جديدين ضمن موسوعة “جينيس”، باطلاق أكبر كمية من الألعاب النارية والدرون ، ورسم أكبر علم في العالم فى مدينتي الرياض وجدة.وكسرت المملكة بذلك الرقم القياسي الذي وصلت إليه الفلبين في العام 2016.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه، ما يزيد على 900 ألف ومضة نارية في مختلف مناطق المملكة، كما تشكل من خلال عرضيها الكبيرين في الرياض وجدة علم المملكة، وشعار السيفين والنخلة، وعبارة (رؤية)، إضافة إلى صورة رمزية لرجل الأمن يؤدي التحية العسكریة.

وأكد الرئیس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجة، فخر الهيئة بأن تكون إحدى المبادرات الساعية لتحقيق هذا التطور الذي يحقق الجودة في حياة المواطنين والمقيمين على ثرى هذه الأرض الطيبة وتسهم في تطوير قطاع مهم في الدولة هو قطاع الترفيه.