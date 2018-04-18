المملكة تحقق المركز الثاني في جائزة الكويت الدولية التاسعة لحفظ القرآن

حقق المتسابق صهيب بن سلمان الحجيلي الطالب بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة، المركز الثاني بفرع الحفظ في جائزة الكويت الدولية التاسعة لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويده وتلاوته ( فرع حفظ القرآن الكريم) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأعرب الطالب الحجيلي عن الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقات القرآنية الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، لاهتمامه ومتابعته الدائمة لمسيرة الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم .

وبهذه المناسبة أرجع الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح، هذا الإنجاز وما سبقه من إنجازات قرآنية لأبناء المملكة في المسابقات العالمية، إلى توفيق الله سبحانه، ثم الجهود الدائمة التي تبذلها الحكومة الرشيدة خدمة لكتاب الله الكريم، منها جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، التي كان لها الأثر البارز في تهيئة أبناء المملكة للمشاركة في المسابقات القرآنية الدولية، وتوالي الفوز للمتسابقين السعوديين من البنين والبنات في شتى محافل أهل القرآن.