المملكة تحقق تقدماً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018

حققت المملكة تقدماً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018م، ففي مجال سوق العمل، حصلت المملكة في مؤشر الأجور والإنتاجية على الترتيب 24 عالميا مقارنة بـ34 في 2017م، أما في مؤشر المرونة في تحديد الأجور فقد جاءت في المرتبة 18 عالميا مقارنة بـ28 في عام 2017م.

وحققت في مؤشر الاعتماد على الإدارة المهنية على الترتيب 43 عالميا مقارنة بـ52 في 2017م، أما مؤشر التعاون في العلاقة بين العامل وصاحب العمل فقد جاءت بالمرتبة 38 عالميا مقارنة بـ44 في 2017م، وبالمرتبة 24 عالميا في مؤشر السياسات العمالية النشطة للعمال بسوق العمل مقارنة بـ26 في 2017م