المملكة تخاطب بنوكاً بشأن الإصدار الثاني للصكوك

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جدة ــ البلاد

قالت مصادر لوكالة رويترز إن المملكة أرسلت طلبات إلى البنوك لتقديم المقترحات بشان إصدار صكوك مقومة بالدولار، ليكون هذا الإصدار الثاني للمملكة، وذلك بعد أن قامت بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي، حيث إن قيمة هذا الإصدار تعتبر الأعلى من الأسواق الناشئة.

وأشارت المصادر إلى أن المملكة قد تصدر سندات تقليدية في وقت لاحق من هذا العام. يذكر أن المملكة تسعى من خلال إصدار السندات إلى تنويع اقتصادها، والتخفيف من اعتمادها على الإيرادات النفطية.