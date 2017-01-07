المملكة تخفض إنتاجها النفطي إلى 10.058 مليون برميل

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نيويورك – رويترز

قال مصدر خليجي مطلع إن المملكة خفضت انتاجها النفطي في يناير كانون الثاني بما لا يقل عن 486 ألف برميل ليصل إلى 10.058 مليون برميل يوميا منفذة بشكل كامل اتفاق منظمة أوبك لخفض الإنتاج.

وفي أواخر نوفمبر تشرين الثاني اتفقت أوبك على تخفيضات انتاجية تسري في النصف الأول من 2017 بهدف كبح تخمة في المعروض العالمي من الخام.

وبموجب الاتفاق وافقت المملكة على خفض إنتاجها بنحو 486 ألف برميل يوميا أو 4.61 بالمئة من إنتاج شهر أكتوبر تشرين الأول الذي بلغ 10.544 مليون برميل يوميا.

واتفقت أوبك على تخفيضات انتاجية اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني ليصل إنتاجها إلى 32.50 مليون برميل يوميا في أول قرار من نوعه منذ 2008.

وأظهر مسح لرويترز نشر يوم الخميس أن إنتاج أوبك هبط 200 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول بقيادة المملكة ونيجيريا.

وقالت مصادر إن أرامكو السعودية بدأت محادثات مع العملاء في أرجاء العالم حول تخفيضات محتملة تتراوح من 3 إلى 7 بالمئة في شحنات الخام لشهر فبراير شباط في إطار سعيها لتنفيذ الاتفاق لكبح الإنتاج العالمي من النفط.