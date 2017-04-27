المملكة تدرج أكبر إصدار من الصكوك الإسلامية ببورصة أيرلندا

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جدة ــ البلاد

اعلنت بورصة إيرلندا ان المملكة العربية السعودية اختارتها لإدراج الصكوك الإسلامية التي اصدرتها بنجاح قبل اسابيع لتكون الإصدار الأكبر من الصكوك على مستوى العالم بقيمة تسعة مليارات دولار، وذلك في ثاني ادراج من نوعه للمملكة في البورصة نفسها بعدما سبق للمملكة ان اختارتها لسنداتها في اكتوبر الأول 2016.

ونقل بيان باسم البورصة عن جيرارد سكالي، مدير الأسواق الدولية الرئيسية في بورصة ايرلندا قوله ان السوق مسرورة بقرار الجانب السعودي إدراج اكبر إصدار للصكوك الإسلامية لديها، معتبرة انه يؤكد “شعبية بورصة أيرلندا لدى مصدري السندات من القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط.”

وذكرت البورصة انها استقبلت العديد من الإدراجات من مؤسسات وحكوميات في الخليج والشرق الأوسط، بينها الكويت والأردن وسلطنة عمان والبحرين، إلى جانب شركات المنطقة مثل شركة الكهرباء السعودية وطيران الإمارات وشركة الطاقة الكويتية وسواها.

وتشير ارقام البورصة الأيرلندية إلى انها اليوم واحدة من انشط الاسواق المالية في استقبال إدراجات السندات، وقد استقبلت البورصة قرابة ألفي اصدار جديد في الربع الأول من 2017 ولديها بشكل إجمالي أكثر من 29 ألف إصدار مدرج من 85 دولة.