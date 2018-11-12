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المملكة تدعم موازنة السلطة الفلسطينية بـ 60 مليون دولار

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time2 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      12 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حولت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية مبلغ 60 مليون دولار إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2018، بواقع 7.7 مليون دولار شهريًا بإجمالي 23.1 مليون دولار، إضافة إلى المساهمة الإضافية التي قررت المملكة التبرع بها وقدرها 37 مليون دولار .

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي في بيان صحفي أن المملكة ستستمر دومًا في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والإنسانية.

ibrahim

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