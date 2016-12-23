المملكة تدعم ميزانية الاونروا بمليوني دولار

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عمان – واس

قدمت المملكة العربية السعودية أمس مليوني دولار لميزانية وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا ).

وقد سلم صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الشيك السنوي الذي تقدمه المملكة سنويًا لميزانية الوكالة إلى ممثل المفوض العام ومدير دائرة الشركاء العرب في وكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) عمر الرفاعي، ومسؤول العلاقات الخارجية والمشاريع في الوكالة منير الياس.

وأكد سمو الأمير خالد بن فيصل أن المملكة وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، – حفظه الله – من منطلق حرصها على دعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة فإنها حريصة على دعم ميزانية وكالة (الأونروا) لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية من أجل تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني عبر القنوات الرسمية المعتمدة.