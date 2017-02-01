المملكة تدين الاعتداء على مسجد “كيبيك”

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الرياض – واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي استهدف مصلين في مسجد مدينة “كيبيك” شمال شرق كندا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الإنسانية، مقدما في الوقت نفسه العزاء والمواساة لذوي الضحايا وإلى الحكومة والشعب الكندي الصديق، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء.