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المملكة تدين الهجومين اللذين وقعا في الصومال وأفغانستان

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      27 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
الرياض : واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع في بلدة جالكعيو وسط الصومال، والهجوم الذي استهدف قافلة لقوات الأمن في إقليم فراه بغرب أفغانستان، وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى .

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي أفغانستان الإسلامية والصومال الشقيقتين ، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا في الوقت نفسه وقوف المملكة إلى جانب الدول الشقيقة في محاربة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.

ibrahim

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