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المملكة تدين الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجداً شرق أفغانستان

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time20 / ذو القعدة / 1439 هـ       3 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدًا بإقليم بكتيا شرق أفغانستان ، مسفرًا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر، في هذا الصدد، التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة

في جهودها لمكافحة الإرهاب، مؤكداً كذلك موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وختم المصدر تصريحه، بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللشقيقة جمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعباً، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ibrahim

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