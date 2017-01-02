العدد 21803 03 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المملكة تدين الهجوم المسلح على سجن بالبحرين

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المملكة تدين الهجوم المسلح على سجن بالبحرين
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الرياض – واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة، للهجوم المسلح الذي وقع على أحد السجون في مملكة البحرين، وأسفر عن مقتل جندي.

وجدد المصدر التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، وكل ما يخل باستقرار أرضها وسلامة شعبها.
وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لأسرة الضحية ، ولمملكة البحرين حكومة وشعبا.

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التصنيف: محليات

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