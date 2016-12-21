المملكة تدين بشدة مقتل سفير روسيا لدى تركيا
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وأضاف المصدر: إن هذا العمل يتنافى مع القوانين الدولية، ومبادئ حماية الدبلوماسيين والمبعوثين الدوليين، والمبادئ والأخلاق الإنسانية.
الرياض- واس
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لمقتل سفير روسيا الاتحادية لدى الجمهورية التركية أندريه كارلوف.
وأضاف المصدر: إن هذا العمل يتنافى مع القوانين الدولية، ومبادئ حماية الدبلوماسيين والمبعوثين الدوليين، والمبادئ والأخلاق الإنسانية.
وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لأسرة القتيل ولروسيا الاتحادية حكومة وشعباً.
التصنيف: محليات
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