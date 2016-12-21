العدد 21792 23 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المملكة تدين بشدة مقتل سفير روسيا لدى تركيا

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المملكة تدين بشدة مقتل سفير روسيا لدى تركيا
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الرياض- واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لمقتل سفير روسيا الاتحادية لدى الجمهورية التركية أندريه كارلوف.

وأضاف المصدر: إن هذا العمل يتنافى مع القوانين الدولية، ومبادئ حماية الدبلوماسيين والمبعوثين الدوليين، والمبادئ والأخلاق الإنسانية.
وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لأسرة القتيل ولروسيا الاتحادية حكومة وشعباً.

التصنيف: محليات

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