المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح .. مقتل 5 سعوديين وإصابة 9 في اعتداء اسطنبول

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اسطنبول – وكالات

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي وقع في حي أورتاكوي بمدينة اسطنبول التركية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على مؤازرة المملكة ووقوفها إلى جانب الشقيقة تركيا ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا في الوقت نفسه؛ العزاء لأسر الضحايا ولجمهورية تركيا حكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان مصدر مسؤول في إسطنبول قد أعلن مقتل وإصابة 14 سعوديا بين ضحايا الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف كازينو ومطعما في الساعات الأولى من صباح الأحد، ونجم عنه سقوط 39 قتيلاً و69 جريحاً.

فيما أكدت القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول ، وفاة 5 وإصابة قرابة 10 سعوديين؛ إثر العملية الإرهابية التي وقعت فجر أمس في اسطنبول.

وطبقا لتصريحات الوزير المفوض في القنصلية العامة في اسطنبول، والقائم في أعمال القنصلية عبدالله الرشيدان ، باشر فريق كامل من القنصلية موقع الحادثة،

ويتواصل مع الأمن التركي لمتابعة الأعداد المصابة من السعوديين بشكل نهائي، ومتابعة حالتهم. وأشار الرشيدان إلى أن جميع الهواتف في القنصلية تعمل على مدار الساعة، داعياً أي مواطن يتعرض لأي أذى التواصل على الفور عبر الهواتف، أو موقع القنصلية الإلكتروني،