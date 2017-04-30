المملكة تدين وتستنكر تفجير حي الكرادة بوسط بغداد
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير بسيارة مفخخة الذي وقع في حي الكرادة بوسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق، متمنياً للمصابين سرعة الشفاء، ومجدداً التأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود لأجل القضاء على الإرهاب والتطرف.
الوسوم:السعودية, بغداد, حي الكرادة
التصنيف: محليات
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