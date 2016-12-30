المملكة ترحب بمقترحات كيري بشأن السلام

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الرياض- واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالمقترحات التي طرحها معالي السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال المصدر: إن المملكة ترى أن المقترحات تتماشى مع غالبية قرارات الشرعية الدولية، وعناصر مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت العربية في العام 2002، وقمة مكة الإسلامية في العام 2005 ، وتشكل أرضية مناسبة لبلوغ الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.