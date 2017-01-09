المملكة ترسي عقود مشاريع بقيمة 2.8 مليار دولار خلال ديسمبر

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربياً من حيث حجم المشاريع التى تمت ترسيتها بعقود فى شهر ديسمبر؛ بحسب مجلة “ميد” الاقتصادية

وكانت المملكة قد أقرت مشروعات بقيمة 2.8 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي.

فيما حلت الإمارات في المركز الثاني بواقع 1.3 مليار دولار، ثم قطر في المركز الثالث بواقع 1.2 مليار دولار، والكويت في المركز الرابع بقيمة 867 مليون دولار.

ووفقا لـ “المجلة” فإن النمو الذي حققته كل من المملكة والكويت وقطر والزيادة الكبيرة في قيمة عقود المشاريع التي تمت ترسيتها، لم تمكنها من مجاراة قيمة العقود التي أرسيت في نوفمبر،

حيث إن ترسيات العقود في ديسمبر الماضي بلغت 7.1 مليارات دولار مقارنة مع 15.6 مليار دولار في نوفمبر بما نسبته 45.5%، والذي كان ثاني أعلى قيمة تسجلها ترسيات العقود خلال عام 2016، ولم تتفوق عليها الا قيمة العقود التي أرسيت في يناير من العام ذاته والتي بلغت 16.8 مليار دولار.

واشارت المجلة إلى أن قطاع النفط والغاز استمر بوتيرته السابقة في ترسيات العقود، حيث ساهمت عقود أرامكو بقيمة 2.7 مليار دولار واستحوذت عقود مصفاة النفط والوقود النظيف في راس تنورة على نصيب الأسد منها.

ومن بين العقود التي أرسيت في الكويت إنشاء قاعدتين جويتين ومركز معلومات وتنسيق ومبنى مركزي لحساب وزارة الدفاع بقيمة 46 مليون دولار، وبناء مستشفيين أحدهما في محافظة الجهراء والأخرى في محافظة الأحمدي بـ 530 مليونا.