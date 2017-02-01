المملكة تزيح سنغافورة وتتقدم المستثمرين في السندات الأمريكية

شارك عبر واتساب

واشنطن ــ وكالات

أزاحت المملكة العربية السعودية سنغافورة، لتصبح في الترتيب الـ 13 بين أكبر المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بإجمالي وصل 100.1 مليار دولار، وذلك بعد أن اشترت سندات وأذون خزانة بقيمة 10.7 مليار دولار خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة أمس “الثلاثاء” ، فإن الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية ارتفعت 3.5 في المائة بقيمة 3.4 مليار دولار نوفمبر الماضي، لتبلغ 100.1 مليار دولار، مقارنة بـ 96.7 مليار دولار في أكتوبر قبله، وتسجل بذلك أعلى مستوياتها مايو الماضي.

وكانت المملكة قد رفعت استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، خلال أكتوبر الماضي، وبالتالي يعد شهر نوفمبر هو الشهر الثاني على التوالي الذي ترفع فيه السعودية استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية.