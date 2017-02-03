المملكة تستعد لإنهاء أكبر محطة كهرباء في العالم

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جدة ــ البلاد

أنجزت الشركة السعودية للكهرباء جزءا كبيرا من مشروع محطة ضباء الخضراء لتوليد الكهرباء بمنطقة تبوك التي تعد من أكبر المحطات على مستوى العالم تعمل بنظام دمج الطاقة الشمسية مع الدورة المركبة.

وتعمل الشركة السعودية على تشييد هذه المحطة بأحدث التقنيات في هذا المجال، بقيمة إجمالية بلغت 2500 مليون ريال مع تحالف فرع شركة “اينيتك انرجيا اس ايه” الإسبانية، والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية المحدودة، لإنتاج 605 ميجاوات، من بينها 43 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ومن المتوقع تشغيل كامل قدرة المحطة خلال عام 2018 القادم.

وتعد المحطة الجديدة بمثابة نقلة نوعية في تاريخ الكهرباء بالمملكة، خصوصا أن الجزء الشمسي من المحطة سيوفر نحو 4 ملايين برميل من الوقود المكافئ على طول عمر المشروع، كما ستعمل على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من 40 إلى 50 ألف طن سنويا.

ويضم المشروع محطة تحويل جهد فائق في موقع محطة التوليد لربطها بخطوط ومحطات نقل الكهرباء في تبوك والمداين والوجه التي سبق توقيع عقود تنفيذها بتكلفة بلغت أكثر من 3 آلاف مليون ريال بعد أن تضمنت أربع خطوط نقل هوائية جهد 380 كيلوفولت.