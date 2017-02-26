المملكة تستعيد صدارة موردي النفط للصين

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بكين – رويترز

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن المملكة استعادت موقعها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يناير

وأشارت البيانات إلى أن واردات الصين من النفط الخام السعودي زادت 18.9% في يناير ، مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 5.03 مليون طن، أو ما يعادل 1.18 مليون برميل يوميا.

وجاءت أنغولا في المركز الثاني مع ارتفاع شحناتها 63.5% على أساس سنوي إلى 4.95 مليون طن أو 1.17 مليون برميل يوميا تليها روسيا في المركز الثالث مع نمو صادراتها 36.5% إلى 4.6 مليون طن أو 1.08 مليون برميل يوميا، بحسب البيانات.