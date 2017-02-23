المملكة تستعين بشركة (بكتل) الأمريكية لـ(خفض التكاليف)

شارك عبر واتساب

واشنطن ــ رويترز

فى إطار سعي المملكة العربية السعودية خفض تكاليف المشروعات الحكومية، استعانت المملكة بشركة “بكتل” الامريكية لادارة مكتب اشرافي جديد مكلف بتقليص مواطن القصور وخفض التكاليف في مشروعات البنية التحتية الحكومية.

ونقلت وكالة “رويتزر” عن بيان أصدرته “بكتل” انها ستساعد حكومة المملكة في تأسيس وإدارة مكتبها الجديد الذي يعرف باسم مكتب إدارة المشروعات الوطنية، لكنها لم تكشف عن حجم العقد”.

وعملت الشركة في مشروعات ضخمة بالمملكة منذ نحو 70 عاما، من بينها مطارات ومدينتا الجبيل ورأس الخير الصناعيتان.

وتعكف الشركة حاليا على تنفيذ اثنين من ستة خطوط في مشروع مترو الرياض الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار. وكانت المملكة قد أسست مكتب إدارة المشروعات العام الماضي في إطار جهود واسعة للحكومة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وسد العجز الكبير في الموازنة، في ظل تدني أسعار النفط الذي اثر سلبا على الأوضاع المالية للمملكة.

وسددت الحكومة 100 مليار ريال للقطاع الخاص على مدى الشهرين السابقين، وتعهدت بدفع المستحقات المستقبلية في غضون 60 يوما من استلام الفاتورة.