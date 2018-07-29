المملكة تستقبل 25 ألف حاج يمني لحج هذا العام

رحب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر بالحجاج اليمنين لحج هذا العام 1439هـ.

وأكد عبر حسابه على “تويتر” أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أنهت إجراءات تفويج عدد 25 ألف حاج يمني من محافظات اليمن كافة دون استثناء أو تمييز.

وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أمس السبت أنها أنهت الترتيبات والاستعداد لاستقبال الحجاج اليمنيين القادمين من الأراضي اليمنية عبر منفذ الوديعة الذين يبدأ توافدهم لزيارة بيت الله الحرام في 20 ذي القعدة 1439هـ.

وأوضح معالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية أنه تم الانتهاء من الترتيبات لاستقبال 25 ألف حاج يمني من كل المحافظات اليمنية، وذلك عبر المنفذ البري الوحيد الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية، منفذ الوديعة.

وقال في تصريح لوسائل الإعلام: انتهينا من الترتيبات فيما يتعلق بالنقل والتغذية والسكن والتأشيرات، ولم يبق الآن إلا دخول حجاج اليمن من منفذ الوديعة، وتفويجهم ونقلهم إلى المشاعر المقدسة.

وأضاف عطية “سيصل هذا العام قرابة 25 ألف حاج يمني من كل مناطق اليمن سواء الخاضعة للحكومة الشرعية أو المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي”.

وقدم الشكر للرئيس عبدربه منصور هادي الذي يتابع مسيرة حجاج اليمن خطوة بخطوة، كما شكر قيادة المملكة العربية السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة ابتداء بوزارة الحج والعمرة، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، وسفارة المملكة لدى اليمن، وكافة المؤسسات والجهات ذات الصلة، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في تسهيل موسم الحج.

وقال: “نحن على أمل أن يكون موسم الحج متميزاً ومتيسراً، لا سيما أن المملكة العربية السعودية تقدم التسهيلات كافة لحجاج بيت الله الحرام”.

ودعا وزير الأوقاف والإرشاد اليمني حجاج اليمن كافة إلى الانشغال بمناسك الحج وترك الخلافات السياسية خارج الحدود، فالحج لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، مطالباً بالالتزام بتعليمات الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية وتوجيهات وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية من أجل حج سليم.

ويجري منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران عمله الدؤوب والمستمر على مدار الساعة لاستقبال الأفواج الأولى من حجاج الجمهورية اليمنية، وإنهاء إجراءات دخولهم الأراضي السعودية حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة، وأدائهم مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

من جهة أخرى استكمل شباب الفرق الميدانية في منفذ الوديعة اليمني إعداد نصب خيم استراحة الحجاج واللجان المساعدة في خدمة تفويج الحجاج، والحمامات المتنقلة وخزانات المياه، استعداداً لاستقبال الحجاج على طريق بدء عملية التفويج المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة.