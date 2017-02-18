المملكة تشارك بوفد شبابي في المنتدى العربي

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الدمام-حمودالزهراني

تشارك المملكة العربية السعودية بوفد شبابي من مجالس الشباب ومنظمات شبابية في منتدى الشباب العربي بين أهداف التنمية المستدامة والأمن القومي العربي “رؤية شبابية حول التحديات الراهنة بالمنطقة العربية وأولويات تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030” والذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة يوم غد الأحد برعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالدول العربية وكذلك من هيئة الأمم المتحدة بمدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية .

ويهدف منتدى الشباب العربي إلى مناقشة وضع الشباب بخطة التنمية المستدامة 2030 في إطار الأوضاع الراهنة التي تعاني منها الدول العربية من إرهاب وصراعات، ووضع رؤية للشباب العربي واشراكه في منظومة التنفيذ وأولويات تنفيذ الأهداف بما يعود بالنفع على الشباب وكذلك وضع خطة عمل وتحرك بالشراكه بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المعنية ومناقشة سبل التعاون بين الجهات الأمنية والشباب العربي لتحقيق الاستقرار والأمن بالدول العربية وكذلك مطالب الشباب العربي للأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

وأكدت السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية أن معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد أولى موضوع المنتدى اهتماماً كبيراً لما يتناوله من موضوعات مهمة تمس الأمن القومي العربي وعلاقته بالبدء في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية ضرورة قصوى لتتمكن الدول من تنفيذ الأجندة، وأن الصراع الدائر بالمنطقة العربية كانت له تأثيرات سلبية كبيرة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي كانت أغلبية الدول العربية سائرة في سبيل تحقيقها في أفق 2015.