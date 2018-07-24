المملكة تشارك في المنتدى الرابع للأعمال الزراعية GAF-2018

تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى الرابع للأعمال الزراعية GAF-2018، الذي يعقد حالياً في مدينة ساوباولو بالبرازيل.

ويمثل المملكة نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة، محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس،

بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين المكلف في برازيليا محمد عبدالحميد خان، ومختصين من الوزارة والمؤسسة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز استدامة الانتاج العالمي الزراعي والحيواني، كما سيتخلل المنتدى مناقشات

ومحاضرات حول الأعمال الزراعية العالمية، والبحث عن حلول للتحديات التي تواجه التنمية الاجتماعية

والاقتصادية العالمية ومستقبل آمن للسلسلة الزراعية، إضافة إلى الحفاظ على البيئة.