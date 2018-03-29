المملكة تشارك في النسخة الـ 16 من أيام الشارقة التراثية

تنطلق في الرابع من أبريل المقبل فعاليات النسخة الـ 16 من أيام الشارقة التراثية التي ينظمها معهد الشارقة التراثية سنويًا في قلب الشارقة، على أن تغطي جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة خلال 18 يوماً.

وتحضر المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في فعاليات هذه النسخة من أيام الشارقة التراثية, بتنوع عني في الأنشطة

والفعاليات، المتضمنة معرض ماضي الذكريات السعودية, التي سيكون للحرفيين السعوديين حضورًا بارزاً فيه

وسيحتوي ألبوم رسومات، يحكي تاريخ المملكة وأهم ما يميزها

كما سيكون جمهور هذه الأيام على موعد مع عروض الفن الشعبي السعودي.

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة التراثية الدكتور عبد العزيز المسلم، عن مشاركة المملكة: “يسعدنا مشاركة الأشقاء السعوديين في النسخة السادسة عشرة من أيام الشارقة التراثية، حيث تشكل مشاركتهم قيمة مضافة لهذه التظاهرة التراثية الثقافية العالمية الكبرى، التي تأتي هذا العام تحت شعار: “بالتراث نسمو”، كشعار جامع مانع، ويتسق مع شعار معهد الشارقة للتراث في صون التراث والحفاظ على الهوية الثقافية والخصوصية المحلية.

وأضاف المسلم : تتميز المشاركة السعودية بالتنوع والغنى وستكون واحدة من المحطات الجاذبة في الأيام

من خلال ما تقدمه من أنشطة وبرامج وفعاليات تعكس عراقة التراث السعودي

وخصوصيته وتقاطعاته مع التراث الإماراتي خصوصاً والخليجي عموماً.