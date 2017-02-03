المملكة تشارك في اليوم الدولي للأراضي الرطبة

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الرياض – البلاد

شاركت المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للأراضي الرطبة امس الخميس تحت شعار (الأراضي الرطبة تحد من مخاطر الكوارث).

ويعكس شعار هذا العام أهمية الأراضي الرطبة ودورها الحيوي في الحد من آثار الكوارث والأحداث المناخية المتطرفة, مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير على المجتمعات البشرية، والمساعدة في بناء قدرتها على المواجهة والتحمل.

ويهدف الاحتفال إلى رفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على الأدوار الحيوية للأراضي الرطبة ,ومنها الحفاظ على مصادر المياه وما تحويه تلك البيئات من تنوع أحيائي هام ودورها في تقليل الآثار المحتملة من الكوارث والتغيرات المناخية حول العالم من أجل حاضر ومستقبل البشرية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني بن محمد على تطواني، أن المشاركة تأتي ضمن اهتمام المملكة مع المجتمع الدولي ودعم الجهود الدولية والإقليمية للمحافظة على التنوع الإحيائي والحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية على مختلف المستويات .

وأكد أن مشاركة المملكة في هذا الاحتفال تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الأراضي الرطبة للمحافظة على التنوع الإحيائي الفطري النباتي والحيواني وحماية المصادر الطبيعية للمياه، والأسماك والزراعة، وكونها مواقع مهمة لتعشيش الطيور المتوطنة وملاذ للعديد من أنواع الطيور المهاجرة، وتؤدى دوراً مهماً في استقرار الظروف المناخية وحماية الشواطئ ،فضلاً عن كونها مواقع حيوية للسياحة البيئية والترفيهية .

وأضاف الدكتور تطواني أن الهيئة أجرت دراسات ومسوحات ميدانية في ربوع المملكة شملت 22 موقعا رطبا تحظى بأهمية دولية حيث يقع بعضها على مسارات الهجرة وتعد مواقع لتكاثر بعض أنواع الطيور وفطرية اخرى عديدة. وقد تمكنت الهيئة من وضع مسودة استراتيجية وخطة خاصة للحفاظ على المواقع الرطبة.

وتتطلع الهيئة إلى الشراكة والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة للعمل من أجل حمايتها والاستفادة من مواردها الطبيعية، الى جانب مواقع رطبة تقع داخل حدود بعض المناطق المحمية التي تديرها الهيئة.