المملكة تشارك في قمة رؤساء برلمانات مجموعة العشرين

بيونس آيرس- واس

انطلقت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس أعمال قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ويرأس وفد مجلس الشورى في أعمال القمة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وبدئ الاجتماع بكلمة لرئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابرييلا بارون اكدت خلالها أهمية دور البرلمانات في العالم للحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة ومكافحة الفساد والتغير المناخي وتمكين المرأة .

وأعربت عن سعادتها باستضافة جمهورية الارجنتين لهذا الاجتماع الذي يعد استئنافا للقمة الأخيرة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الذي عقد في المكسيك لمواصلة الإسهام في تقديم المقترحات لمجموعة العشرين من أجل تنفيذ أجندة 2030 التي هي أجندة تلتزم بها دول العالم لمواجهة التحديات على صعيد مستقبل العمل والتنمية المستدامة.

بعد ذلك تحدثت نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين رئيسة مجلس الشيوخ جابرييلا ماشيتي حيث أكدت اهمية اجتماعات رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين ، كما طالبت بتعزيز الحوار بين البرلمانات في مجموعة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والبرلمانات في الدول الأخرى الراغبة لتحقيق التوافق الدولي .

وألقى معالي وزير خارجية جمهورية الأرجنتين خورخي فوري كلمة معرباً عن سعادته برئاسة الأرجنتين لمجموعة العشرين حالياً مشيراً إلى أن الأرجنتين تدرك بأن دروس الأزمة المالية عام 2008 كشفت عن ضرورة مشاركة جميع دول العالم لإيجاد الحلول لمستقبل العمل وأزمة الغذاء وتمكين المرأة وتحقيق الانصاف في المجال التجاري ومواجهة التغير المناخي .

وبعد حفل الافتتاح بدأت جلسات القمة استمع خلالها المشاركون الى عدد من المتحدثين من رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة.

من جانب آخر استقبلت نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين رئيسة مجلس الشيوخ جابرييلا ماشيتي في مقر مجلس الشيوخ في بيونس آيرس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

وأعربت معالي نائبة رئيس جمهورية الارجنتين رئيسة مجلس الشيوخ في مستهل اللقاء عن ترحيبها بمعاليه والوفد المرافق له في اجتماع رؤساء برلمانات مجموعة العشرين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ وسبل بما يخدم البلدين الصديقين . حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين في الأرجنتين رياض بن سعود الخنيني.