المملكة تشارك في مهرجان الموروث الشعبي بالكويت

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الرياض – واس

تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مهرجان الموروث الشعبي بالقرية في الكويت, الذي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي.

وأعرب المستشار بالديوان الأميري المشرف العام على قرية صباح الأحمد التراثية محمد ضيف الله شرار عن اعتزاه بمشاركة المملكة في المهرجان للسنة الثالثة، منوهًا بمحاكاة الجناح لتراث المملكة وتاريخها العريق، من خلال عرض القطع التراثية والتعريف بالحرف اليدوية، والسياحة والتراث الوطني.

وأوضح أن وجود أجنحة تمثل جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القرية يجسد معاني التلاحم والأخوة التي تجمع بين أهل الخليج العربي, مبينًا أن مشاركة أعداد كبيرة من محبي وهواة التراث في مسابقات المهرجان أسهم في إثراء هذه المسابقات.

من جهته, أفاد المشرف على الجناح السعودي مدير ادارة المجموعات الاثرية والتراثية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالعزيز العٌمري أن المملكة ممثلة بالهيئة، حرصت على أن تكون المشاركة الثالثة للمملكة في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية في دولة الكويت مميزة، مفيدًا أن جناح المملكة ضم مجموعة من القطع التراثية التي تحكي تاريخ المملكة وتراثها الشعبي، إلى جانب معرضٍ مصور لأبرز المواقع التراثية والأثرية، والمواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي في اليونسكو، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الحرفيين.