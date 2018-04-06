المملكة تطالب برقابة دولية لميناء الحديدة .. وطائرات التحالف تدك مواقع الحوثي

نيويورك ــ واس

بعث الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن، بشأن الهجوم الحوثي ضد ناقلة النفط السعودية.

ودعت المملكة مجلس الأمن في هذه الرسالة إلى محاسبة الحوثيين وإيران على خرقهما القانون الدولي، مشددة على ضرورة وضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي.

كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لتطبيق قراري مجلس الأمن 2216 و2231، مؤكدة أن التحالف سيستمر في تأمين الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن تعرض إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي المسلحة المدعومة من إيران.

فيما شنت طائرات تحالف دعم الشرعية باليمن سلسلة غارات مركزة هي الأعنف، مستهدفة مواقع الحوثيين في تلال الريان بجبل عطان

ودار الرئاسة في منطقة السبعين ومخازن السلاح في جبل النهدين.

وجاءت الغارات بعد ساعات قليلة من اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان. ثم إن سلوك الميليشيات هذا دفع البيت الأبيض إلى التعبير عن انزعاجه البالغ من محاولة ميليشيات الحوثي تصعيد الحرب في اليمن،

لافتاً إلى أن إيران تحاول إطالة أمد الصراع عبر تسليح الحوثيين، ودعت واشنطن الحوثيين إلى إظهار التزامهم بعملية السلام بالدخول في حوار بناء.

في غضون ذلك، واصلت قوات الجيش الوطني والتحالف عملياتها ضد الميليشيات، إذ تمكنت من السيطرة على مخازن أسلحة متنوعة للميليشيات في منطقة كتاف بمحافظة صعدة تحتوي على صواريخ حرارية و7 صواريخ سام مهربة من إيران.