المملكة تطلق مبادرة «العطاء الرقمي» لنشر الوعي الرقمي في المجتمعات العربية حول العالم

تعتزم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إطلاق مبادرة نوعية تٌعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم، باسم مبادرة “العطاء الرقمي” لنشر المعرفة الرقمية بين المجتمعات العربية حول العالم , وذلك نظراً لعدم فاعلية المحتوى التقني العربي على الانترنت , إذ تؤكد الاحصائيات بأن نسبته لا تتجاوز الـ 1% من مجموع المحتوى التقني العالمي.

وتهدف مبادرة “العطاء الرقمي” التي يشارك فيها أكثر من 1400مختص ومختصة إلى إثراء المحتوى التقني العربي عبر عدد من الوسائل المبتكرة والأدوات الخلاقة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والهواة التقنيين من مختلف دول العالم.

وأعلنت الوزارة اكتمال كافة الاستعدادات لإطلاق هذه المبادرة لرفع مستوى القدرات الرقمية لأفراد المجتمع عبر نشر ثقافة العطاء، والمساهمة في تدريب وتثقيف الناس بالمحتوى الرقمي وأهم المعارف التقنية، ودعم القطاع غير الربحي في مجال تطوير المهارات التقنية وتسريع التحول الرقمي في عمليات مؤسساته ونشاطاتها المتعددة.

وتكتسب مبادرة ” العطاء الرقمي” أهمية خاصة لدورها الهام في تحفيز ذوي المهارات الرقمية على المبادرة في نشر المعرفة لجميع أفراد المجتمع وإبراز القدوات والنماذج التقنية المميّزة، واستفادة المجتمع من الوسائل التقنية في تسهيل الحياة وتحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العطاء في التقنية، وتعزيز التعاون الهادف والبناء في خدمة المجتمع، وبناء قاعدة معلومات خاصة بالتقنيات البرمجية.

ووضعت المبادرة خطة عمل طموحة لتحقيق أهدافها المنشودة للوصول لزيادة المحتوى التقني العربي بعدد 10,000مساهمة وذلك من خلال تنظيم 100 دورة تدريبية (عن بعد)، ودورات تدريبة مباشرة في كافة مناطق المملكة، وإقامة الملتقيات والندوات المتخصصة في نشر الوعي الرقمي، وإثراء المحتوى التقني العربي على الانترنت باستخدام العديد من الأدوات الإعلامية والتقنية المتطورة لإيصال رسالة المبادرة إلى 1,000,000 مستفيد، بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات التقنية، وتحفيز وتنمية العطاء في القطاع غير الربحي رقمياً عبر خدمة أكثر من 300 منظمة غير ربحية، للمساهمة في تطوير المحتوى الرقمي العربي.

ويمكن لجميع المختصين والمهتمين بالتقنية، والقطاع غير الربحي، وكافة أفراد المجتمع المشاركة في مبادرة “العطاء الرقمي” من خلال الرابط التالي: http://attaa.sa/، مما يؤكد الجهود البارزة للمملكة ودورها الطليعي في قيادة التحول الرقمي في المجتمعات العربية.