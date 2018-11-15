المملكة تعرض تجربتها في تسجيل الناخبين

القاهرة – واس

عرضت المملكة العربية السعودية أمس تجربتها في عملية تسجيل الناخبين وفق نظام التسجيل المتبع في المملكة للمجالس البلدية أمام فعاليات الملتقى الثاني للإدارات الانتخابية العربية المنعقد اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة بالتعاون بين إدارة شؤون الانتخابات بالجامعة والأمم المتحدة.

وقال الأمين العام لشؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية المستشار بريك بن عبدالله القرني، إن الوفد عرض تجربة المملكة في تسجيل الناخبين وفق النظام المتبع والقانون الانتخابي لنظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر في 4 / 10 / 1435ه واللوائح التنفيذية.

وأفاد القرني أن عدد المجالس البلدية بالمملكة ” 284″ مجلسًا بلديًا وعدد أعضائها ” 3156″ عضوا يتم إنتخاب الثلثين بالانتخاب المباشر من قبل الناخبين ويعين الثلث الباقي، لمدة 4 سنوات ويتم تحديث سجلات الناخبين قبل كل عملية انتخابية، حيث يبلغ عدد الناخبين 1,4 مليون منهم 131,163ناخبة من النساء.

وعرض رئيس الوفد خلال فعاليات الملتقى كل ما يتعلق بالانتخابات من حيث النظام الانتخابي والجهة المشرفة على العملية الانتخابية ونوع الادارة الانتخابية وفترة عضوية الادارة الانتخابية وعدد أعضاء الادارة الانتخابية (12-15) عضوا، بالإضافة للنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، والتسجيل والاقتراع، والسن القانوني للمترشح يكون 35 سنة هجرية في يوم الاقتراع،

والجهة المسؤولة عن تسوية النزاعات الانتخابية وعملية الرقابة المحلية على الانتخابات

ويهدف الملتقى إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المعنية بالانتخابات في الوطن العربي وتعزيز أواصر التعاون بينهم من جهة، وبينهم وبين المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال الانتخابات من جهة أخرى.

وقدم ممثلو الهيئات الانتخابية العربية المشاركين في الملتقى عروضا مفصلة حول عملية تسجيل الناخبين في دولهم ، بالإضافة إلى عرض تقدمه جامعة الدول العربية حول دور بعثاتها في مجال مراقبة الانتخابات وأبرز المعلومات والمؤشرات الانتخابية ، كما تضمن الملتقى عروض أخرى يقدمه المسؤولين بالأمم المتحدة تحت عنوان ” كيفية تحقيق الشمولية في تسجيل الناخبين”، و ” عملية التسجيل من منظور دولي”، “وإيجابيات وسلبيات استخدام التكنولوجيا الحديثة في تسجيل الناخبين”.

ويشارك في فعاليات الملتقى ممثلين عن الإدارات والهيئات الانتخابية في الدول الأعضاء، بالإضافة لممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الانتخابات، البرلمان العربي، المنظمة العربية للإدارات، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، الانتخابية، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، ومفوضية فنيس.