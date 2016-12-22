المملكة تعلن ميزانيتها اليوم وسط ترقب محلي وعالمي

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جدة ــــ البلاد

من المنتظر أن يعلن اليوم الخميس عن الميزانية العامة للمملكة، وسط ترقب محلي وعالمي، سيما بعد حزمة الإجراءات الاقتصادية المعلنة مؤخرا، والماضية في طريق خفض الإنفاق الحكومي؛ إذ من المقرر أن يعقد مؤتمر صحافي يحضره عدد من الوزراء ووسائل الاعلام والمختصين بالشأن الاقتصادي لشرح تفاصيل الميزانية.

و توقع محللون إقتصاديون، أن تكشف الميزانية المرتقبة عن تقليص للعجز الحكومي في الميزانية عن العام الماضي الذي تجاوز 300 مليار ريال .

فيما نشرت وزارة المالية عبر حسابها الرسمي في برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” بعض الرسائل التوضيحية للمصطلحات المستخدمة في بيان الميزانية؛ وذلك تمهيداً لإطلاق الميزانية العامة للدولة.

وأوضحت وزارة المالية في أول تلك الرسائل معنى الميزانية العامة للدولة حيث عرفتها بأنها:

(بيان مالي سنوي تعده وزارة المالية، يستعرض تقديرات الإيرادات والنفقات العامة للدولة لسنة مالية قادمة).

ثم بينت بعد ذلك الفروق بين الناتج المحلي الإسمي والناتج المحلي الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي، حيث ذكرت بأن الناتج المحلي الاسمي هو: (قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بينما الناتج المحلي الحقيقي هو: قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة)، أما الناتج المحلي الإجمالي فهو: (الحجم الإجمالي والنهائي لقيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد المحلي خلال فترة زمنية محددة).

كما عرفت الإيرادات بقولها: (إجمالي الأموال التي تحققها الحكومة، وتدخل لخزينة الدولة من بيع منتجاتها، أوتقديم خدماتها، ومثّلت لذلك بايرادات البترول ورسوم الخدمات الحكومية وغيرها)، فيما عرفت المصروفات بأنها: (جميع الأموال التي تصرفها الحكومة على النفقات العامة، والبرامج التنموية والمشاريع التنموية وغيرها).

وأوضحت الوزارة عبر الرسائل التي لقيت تفاعلاً واسعاً وتداولاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي عددا آخر من المصطلحات التي تستخدم في بيانات الميزانية، وذكرت ما يسمى بعجز الميزانية حيث عرفته بأنه: (الناتج من زيادة إجمالي النفقات على الإيرادات، بينما عرّفت فائض الميزانية، وهو مُضاد عجز)