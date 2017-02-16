المملكة تقدم مقررات دراسية لتعليم المالديف

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جدة – واس

دشنت وزيرة التربية والتعليم بجمهورية المالديف الدكتورة عائشة شهام أمس الأول توزيع المقررات الدراسية في اللغة العربية التي قدمتها المملكة العربية السعودية دعماً للتوسع الذي تنتهجه جمهورية المالديف في تعليم اللغة العربية وتعلمها ، وذلك بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك الدوسري ، والمشرف العام على البعثة التعليمية في المالديف الدكتور محمد الغامدي.

وأعربت الدكتورة شهام عن شكر حكومة وشعب المالديف لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ودعمه لأوجه التعاون المتعددة في جمهورية المالديف.

وأوضح المشرف العام على البعثة التعليمية في جمهورية المالديف الدكتور محمد الغامدي ، أنّ هذا الدعم الكريم من حكومة خادم الحرمين الشريفين يأتي ضمن إطار التعاون، وتطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف، في الجوانب العلمية والثقافية، ما يعزّز انتشار اللغة العربية، ويسهم في توطيد العلاقات بين البلدين، مثمناً جهود خادم الحرمين الشريفين واهتمامه في نشر اللغة العربية في أنحاء العالم.