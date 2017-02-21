المملكة تودع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني

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عدن – رويترز

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن المملكة وافقت على دعم استقرار العملة المحلية المتداعية في اليمن بملياري دولار.

وذكرت الوكالة أن موافقة المملكة جاءت كثمرة للمباحثات التي أجراها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع القيادة السعودية في الرياض وتناول فيها الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به اليمن وإمكانية دعم العملة الوطنية ووقف انهيارها.

وأضافت الوكالة أن زيارة الرئيس هادي – الذي وصل إلى عدن مساء أمس، للسعودية تكللت بالنجاح نظرا لاستعداد المملكة لوضع ملياري دولار وديعة في البنك المركزي اليمني لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وفي عام 2012 منحت المملكة اليمن وديعة نقدية تقدر بمليار دولار لدعم العملة المحلية بطلب من الرئيس هادي وذلك عقب توليه رئاسة البلاد.

ولم يتبق من الوديعة السعودية سوى 700 مليون دولار بحسب البنك المركزي اليمني بينما تهاوى احتياطي النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار في سبتمبر مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر 2014.

وقالت الوكالة إن العملة المحلية الريال واصلت تدهورها المتسارع أمام الدولار الأميركي والعملات الأجنبية في سوق الصرف المحلية لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بما ينذر بكارثة اقتصادية على البلاد.