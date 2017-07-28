المملكة توفر مياه الشرب للنازحين السوريين

عمان- واس

وفرت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مياه الشرب الصحية وفق أعلى معايير الجودة من خلال خمس محطات لتنقية المياه أنشأتها ليستفيد منها النازحين السوريين على الشريط الحدودي السوري المحاذي للجمهورية التركية،وذلك ضمن أسبوع عملها الـ 43 بهذا المشروع.

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة أن الحملة قامت بتشغيل محطات تنقية المياه لصالح الأشقاء النازحين السوريين ضمن مشروع “شقيقي اشرب نقياً ” لتوفير مياه الشرب الصحية لهم لما تقتضيه الحاجه الماسة هناك بالتعاون والتنسيق مع الحكومة التركية وبعض المنظمات العاملة في المجال الإنساني، مبينًا أن الحملة تستهدف إنتاج 20 ألف متر مكعب من المياه النقية في الساعة من خلال 5 محطات لتنقية المياه في الداخل السوري.