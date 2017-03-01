المملكة توقع اتفاقاً لاستيراد اللحوم الإيرلندية

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ايرلندا ـــ وكالات

أعلن وزير الزراعة الإيرلندي مايكل كريد التوصل إلى اتفاق بشان تصدير لحوم البقر الإيرلندي إلى المملكة العربية السعودية.

وسيعزز الاتفاق حجم تصدير لحوم الأبقار من إيرلندا للمملكة لمعالجتها، وتحويلها إلى منتجات مطبوخة، ومفرومة ولحوم تحوي عظم.

وقال كريد ان المملكة أصبحت سوقا مهمة لقطاع الأغذية الزراعية الإيرلندية في عام 2016، حيث بلغت قيمة صادرات الأغذية الزراعية الإيرلندية 136 مليون يورو.

وسبق توقيع الاتفاق مناقشات رفيعة المستوى بين وزير والأستاذ الدكتور هشام سعد، الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء السعودية.