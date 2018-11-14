المملكة توقع اتفاقية خدمات جوية مع البحرين

وقع معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، خلال فعاليات معرض الطيران الدولي 2018م الذي يعقد حالياً في مملكة البحرين، اتفاقية الخدمات الجوية التي صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء الموقر بتفويض معاليه للتوقيع عليها مع حكومة مملكة البحرين التي مثلها معالي وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد بن محمد.

وأكد معالي الدكتور نبيل العامودي، أن مكانة المملكة العربية السعودية الريادية في مجال الطيران المدني، تعكس ملامح السياسة الحثيثة التي تنتهجها حكومة المملكة الرامية إلى تحقيق المزيد من النمو والتطوير لقطاع النقل الجوي بالمملكة، والتعاون مع الدول الأخرى، والتزامها بسلامة الطيران المدني وأمنه.

ونوه معاليه بمدى التعاون الجوي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين, الذي أثمر عن تجديد الاتفاقية الثنائية القائمة لخدمات النقل الجوي.

يشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين حكومتي المملكتين الشقيقتين قد شرعت الأحكام والنصوص التنظيمية لخدمات النقل الجوي، حيث احتوت على العديد من البنود والنصوص التنظيمية التي تضمن حق الطرفين في تعددية التعيين والحقوق الممنوحة، وبنود تتعلق بالسلامة الجوية وأمن الطيران وجدول الطرق المتفق عليه، ومواد تتعلق بالفرص التجارية والتحالفات التسويقية وغيرها من المواد التي شملتها الاتفاقية