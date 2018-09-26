المملكة رئيسا للفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء

شهد الاجتماع الخامس للفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء الذي عُقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية مؤخراً، انتخاب ممثل المملكة العربية السعودية مدير إدارة دعم تسجيل المنتجات الغذائية بالهيئة العامة للغذاء والدواء هاني بن حمزة منسي رئيساً للفريق للفترة القادمة.

ويتكون الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء من ممثلي المنظمات والهيئات ومختلف الهياكل المنوطة بأنظمة ومعايير سلامة الغذاء في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية – الموقعة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى PAFTA – والمنظمات المتخصصة التابعة للجامعة، مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية AOAD والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO.