المملكة ضيف شرف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

تونس- واس

أعلن مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان أن المملكة العربية السعودية ستكون ضيف شرف الدورة الـ 19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ستبدأ فعالياته يوم الخميس القادم بالعاصمة التونسية ويستمر أربعة أيام.

وبين في مؤتمر صحفي عقده بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية في العاصمة التونسية أمس أن المملكة ستقدم عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون برنامجًا حافلًا خلال المهرجان يتضمن العديد من الفقرات الفلكلورية ونماذج من المخزون التراثي والحضاري للمملكة ،

إلى جانب المشاركة في حفل الافتتاح ومعرض ” الأسبو ” للإذاعة والتلفزيون ، وفي العديد من الندوات التي من شأنها الإسهام في تعريف رواد المهرجان بالدور الرائد للإعلام السعودي وبالمبدعين والفنانين السعوديين .

واستعرض المهندس سليمان تفاصيل الدورة الحالية للمهرجان التي تنظم تحت عنوان” نصرة القدس العربية “.