العدد 21818 18 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المملكة على أعتاب إطلاق أول عطاءات الطاقة المتجددة

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المملكة على أعتاب إطلاق أول عطاءات الطاقة المتجددة
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جدة ــ البلاد

كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، عن نية المملكة إطلاق الجولة الأولى من العطاءات المتعلقة ببرنامجها الوطني للطاقة المتجددة.

وقال الفالح، خلال زيارته لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” : نحن على ثقة أن اللقاء يمثل فرصة مثالية، ويأتي في الوقت المناسب تماماً.. ستتاح لنا الفرصة للاطلاع والاستفادة من تجارب دولة الإمارات وخبراتها في مجال الطاقة المتجددة.
يذكر أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” تبدي اهتماما في قطاع الطاقة النظيفة، تأسست عام 2006 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة “مبادلة” للتنمية، ذراع الاستثمارات الاستراتيجية المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.

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التصنيف: محليات

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