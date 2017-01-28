المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

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القاهرة – واس

تشارك المملكة العربية السعودية في فعاليات الدورة ـ”48″ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بجناح كبير يضم عددا من الجامعات والجهات الحكومية منها “وزارة الثقافة والإعلام، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك فيصل، وجامعة بيشة، وجامعة طيبة، ومعهد الإدارة العامة، ودارة الملك عبد العزيز، ومكتبة الملك عبد العزيز، ومكتبة الملك فهد”،

إضافة إلى مشاركة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج الذي يعرض مجسمات الحرم المكي والحرم النبوي ومراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة وكيفية غزلها.ويتميز الجناح بالتنسيق المعماري من حيث التصميم والتنفيذ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ليعكس الصورة المتميزة لمشاركة المملكة بالمعرض.وقام الملحق الثقافي بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للكتاب بتذليل المعوقات كافة التي قد تواجه الجناح السعودي خلال فترتي التجهيز وإقامة المعرض.