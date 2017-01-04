المملكة مركز لوجستي عالمي في مجالات النقل

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الرياض – البلاد

حققت وزارة النقل عدداً من الإنجازات خلال العام 2016م تبلورت في بعض المجالات التي تصب في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل 2030 التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة مركزاً لوجستيا عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي المهندس هذلول الهذلول أن الوزارة تعمل منذ بداية البرنامج على التسريع بتفعيل المبادرات التي نصت عليها وثيقة البرنامج؛ بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق مكانة متميزة للمملكة، وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لأبناء الوطن،

مبيناً أنه تم تحقيق إنجازات عدة اتسمت بالشمولية والتكامل مع منظومة النقل، ومن هذه الإنجازات، المرتبطة برؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، إعداد إستراتيجية متكاملة لقطاع النقل والهيكل المنظم له،

بالإضافة إلى عدد من المبادرات مثل سلامة الطرق لخفض وفيات الحوادث، ومبادرة تخفيض تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء ومبادرات أخرى تم البدء بالعمل عليها مثل تحقيق إيرادات من أصول الطرق، وتفعيل مكاتب تحقيق الرؤية بالوزارة.

واستكمل الهذلول حديثة عن الخصخصة التي تشمل مبادرة تخفيض التكاليف وتحسين الأداء، وتحقيق الإيرادات من أصول الطرق عبر الشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتشغيل وصيانة الطرق بطرق علمية وبالاستفادة من التجارب العالمية.

من جانبه، وأفاد وكيل وزارة النقل للمشاريع وإدارات الطرق بالمناطق المهندس خميس بن صالح الغامدي أن من أبرز المنجزات التي تم استكمالها، إنشاء غرفة تحكم بنظام النقل الذكي ونظام المراقبة والتحكم بالأنفاق،

ورفع عدد عقود الصيانة العادية والكهربائية والوقائية من 80 إلى 122 عقداً، إضافة إلى اكتمال تنفيذ طرق جديدة بطول إجمالي 2,204 كم وفتحها لحركة المرور، وإبرام 4916 عقداً لمشاريع مسح وتقييم الجسور والمنشآت على مستوى المملكة، والانتهاء من مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المثلى لإجمالي مسارات الطرق بالمملكة التي يبلغ مجموع أطوالها 315,000 كم.

من جهته، أبان معالي رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، بأن قطاع النقل في المملكة شهد نقلة نوعية في مرحلة التحول الوطني2020، الذي يركز على وضع استراتيجيات واضحة تعتمد على معايير علمية ووسائل قياس دقيقة للأداء في تنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

وقال معالي رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف :” إن استكمال المشاريع الإنشائية لمحطات الركاب على سكة حديد قطار الشمال التي سيتم تدشين خدماتها خلال عام 2017م سيسهم في قيام استثمارات عديدة في مجالات تشغيلها واستغلال أجزاء منها تجارياً،

ومن ضمن هذه الإنجازات التي تحققت توحيد ملكية قطاع السكك الحديدية بين المدن تحت مظلة وزارة النقل عن طريق توحيدها تحت ملكية شركة سار SAR، وتعيين مجلس إدارة لها برئاسة معالي وزير النقل الذي سيسهم في تسريع اتخاذ القرار بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

واستطرد الدكتور الرميح في حديثة عن إنجازات المؤسسة في استغلال الطاقة الاستيعابية في نقل الركاب، مبيناً أنه تم نقل أكثر من 1.3 مليون مسافر على خط الرياض الدمام خلال العام الماضي 2016 بزيادة أكثر من 69 ألف بزيادة 6,3% عن نفس الفترة من العام الماضي,