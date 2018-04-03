المناديل الورقية سامة

لندن ــ وكالات

حذر علماء بجامعة “كارديف” البريطانية مجدداً، من استخدام المناديل الورقية، واستبدالها بنظيرتها القماشية التقليدية.

وأشار العلماء ، إلى أن المواد الخام التي تستخدم في صناعة المناديل الورقية، يتم معالجتها بمواد كيميائية؛ كالكلور والجير الصناعي ومواد أخرى تكون شديدة السمية على جسم الإنسان.

كما أن للمناديل الورقية ضررًا كبيرًا على الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة؛ لكونها تسبب ردود فعل تحسسية شديدة، خاصة إذا كانت تحتوي على أصباغ ونكهات صناعية.

وتؤدي المواد الورقية الصناعية إلى التهاب الغشاء المخاطي لأجزاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان، ويمكن أن تتسبب بعدوى الأمراض المنتقلة عبر الهواء.

ونصح الأطباء باستخدام المناديل القماشية التقليدية؛ لأنها مصنوعة من أـنسجة طبيعية لينة، يتم تعقيمها لدى غسلها بعد الاستخدام اليومي، ولا تثير أمراض الحساسية المعروفة.