المناطق تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

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المناطق – البلاد

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية المشرف على مركز الأزمات والكوارث وغرفة العمليات المشتركة , فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تحت شعار “يدا بيد للوقاية من المخاطر”.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد علي بن خضران المنتشري, حيث تجول سموه في المعرض المعد بهذه المناسبة وشاهد ما يحتويه من أقسام مختلفة تهدف لإيصال ثقافة السلامة .

بعد ذلك ألقى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد علي بن خضران المنتشري, كلمه رحب فيها بسموه وقال “إن المملكة ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني تحتفل مع مثيلاتها من الدول الأعضاء في المنطقة الدولية للحماية المدنية تقديرا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود عظيمة ومتواصلة للحفاظ على امن وسلامة المجتمعات الإنسانية من مخاطر الكوارث البشرية والتقليل من آثارها المأساوية التي تنجم عنها”.

كما احتفت محافظات منطقة الباحة بفعاليات العالمي للدفاع المدني تحت شعار “يدا بيد للوقاية من المخاطر”.

ونظمت محافظات العقيق، وقلوة، والمندق، والمخواة، والحجرة عدداً من المعارض المعدة بهذه المناسبة , حيث شاهد محافظو المحافظات ما احتوته من أقسام مختلفة تهدف لإيصال ثقافة السلامة، وكذلك تعاظم أخطار المهددات التي تواجه الإنسان في المنزل والطريق والعمل، بالإضافة إلى التهديد الذي تشكله هذه الأخطار على سلامة الأرواح والممتلكات، ولمواجهة الأضرار الناجمة عن هذه الكوارث في ثلاثة جوانب أساسية هي الوقاية والمواجهة ثم إدارة الوضع أثر وقوع الكارثة.

وفي نهاية الاحتفالات تم تكريم جميع الجهات المشاركة في المعارض من قبل محافظي المحافظات.

وفي الأحساء افتتح محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع , فعاليات المناسبة بعنوان “يداً بيد للوقاية من المخاطر”, بحضور مدراء الدوائر الحكومية والشركات, وذلك بمجمع الخفجي التجاري.

وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفعاليات والانشطة التي تؤكد أهمية دور الدفاع المدني بالحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

ودشن المحافظ المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، بعد ذلك أنطلقت مسيرة الدفاع المدني وعدد من الجهات الحكومية والشركات المشاركة بالفعاليات في طرقات المحافظة .