(المنافسة) يختتم برنامجه التدريبي التاسع

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الرياض – البلاد

أكد أمين عام مجلس المنافسة المكلف الأستاذ إبراهيم بن علي السالم أن دور المجلس لا يقتصر على تلقي الشكاوى ودراسة المبادرات بل يسعى إلى تفعيل دوره ووجوده بشكل أكبر لضمان تطبيق المنافسة العادلة وتنفيذ البرامج التوعوية.

جاء ذلك خلال اللقاء البرنامج التدريبي “توافق إجراءات المنشآت مع نظام المنافسة” الذي نظمه المجلس بمشاركة قرابة الثلاثين متدربا يمثلون مختلف المنشآت التجارية.

واشتمل البرنامج على تعريف المشاركين بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وتوضيح حقوق وواجبات المنشآت في التوافق مع نظام المنافسة، والاطلاع على الاتفاقيات المحظورة، وإساءة استخدام الوضع المهيمن للمنشآت، لتجنب الوقوع في مخالفات نظام المنافسة.

كما شارك في اللقاء المستشار القانوني حمود بن مطلق العصيمي للإجابة على التساؤلات والرد على استفسارات المشاركين وتوضيحها.