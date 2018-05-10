الرياضة

المنتخب الأولمبي يلتقي الإمارات اليوم

كتبه albilad_adminaccess_time24 / شعبان / 1439 هـ      10 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

دبي – المنسق الإعلامي

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي بنظيره الإماراتي وديًا اليوم، على ملعب نادي شباب الأهلي دبي، في إطار تحضيراته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2018 بإندونيسيا.

واختتم المنتخب الأولمبي تحضيراته للقاء بحصة تدريبية على ملعب المباراة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، اشتملت على تدريبات خاصة في ردة الفعل، وأخرى على الكرات الثابتة هجوميًا ودفاعيًا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراة ثانية أمام منتخب الإمارات يوم الأحد المقبل، ضمن معسكره الإعدادي في دبي والذي يمتد حتى الرابع عشر من شهر مايو الجاري.

albilad_admin

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *