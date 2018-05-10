المنتخب الأولمبي يلتقي الإمارات اليوم

دبي – المنسق الإعلامي

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي بنظيره الإماراتي وديًا اليوم، على ملعب نادي شباب الأهلي دبي، في إطار تحضيراته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2018 بإندونيسيا.

واختتم المنتخب الأولمبي تحضيراته للقاء بحصة تدريبية على ملعب المباراة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، اشتملت على تدريبات خاصة في ردة الفعل، وأخرى على الكرات الثابتة هجوميًا ودفاعيًا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراة ثانية أمام منتخب الإمارات يوم الأحد المقبل، ضمن معسكره الإعدادي في دبي والذي يمتد حتى الرابع عشر من شهر مايو الجاري.