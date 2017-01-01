المنتخب السعودي لكرة السلة يتغلب على نظيره الجزائري في البطولة العربية

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تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة ، على نظيره الجزائري ، بنتيجة 92-85 , اليوم.

في ثاني مبارياته بالبطولة العربية الـ22 المقامة حالياً بالعاصمة المصرية القاهرة .

وبدأ الأخضر المباراة بأداء أقل من المتوسط وتمكن الجزائريون من السيطرة على الفترة الأولى وإنهائها لصالحهم بنتيجة 17-11.

ليعود الأخضر إلى المباراة من جديد مع بداية الفترة الثانية ويعدل النتيجة لصالحه بـ43- 34 وينتهي الشوط الأول بفارق 10 نقاط لصالحه .

ومع بداية الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي السيطرة على المباراة ودافع عن منطقته بكل الوسائل لعدم تقليل الفارق مع الجزائر.

لتنتهي الفترة الثالثة بتقدم الأخضر 67-58.

وفي الفترة الرابعة حافظ الأخضر على تقدمه وواصل التألق لينهي الفترة الرابعة والشوط الثاني والمباراة لصالحه 92- 85 بفارق 7 نقاط عن نظيره الجزائري .

من جانبه، عبر إداري المنتخب السعودي، حسين قلاف :-

عن سعادته بالفوز على المنتخب الجزائري، مطالبا اللاعبين بمواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة وتعويض الخسارة أمام المغرب في أولى مباريات البطولة.

وقال : “المباراة شهدت ندية كبيرة بين المنتخبين، ولا سيما أن هناك دافعاً كبيراً لهما لتعويض خسارتهما.

واستطاع الأخضر أن يغير الصورة التي ظهر بها، وعوض الخسارة”.

مشيرًا إلى أن اللاعبين تمكنوا من السيطرة على المباراة من البداية وحتى النهاية.

وفي السياق ذاته، قال لاعب المنتخب السعودي ناصر أبوجلاس:-

“المنافسة قوية بين المنتخبين في المباراة، واستطاع الأخضر تحقيق الفوز بفارق 7 نقاط.

وهذا يدل على أن المباراة كانت صعبة ولكن التفوق حسم لصالح المنتخب السعودي.