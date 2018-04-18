المنتخب الفرنسي يشارك في بطولة الملك سلمان الدولية لكرة اليد

البلاد- وكالات

اجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع، مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة اليد جويال دال بلانك، بشأن التنسيق معه؛ من أجل مشاركة المنتخب الفرنسي الأول لكرة اليد في بطولة الملك سلمان الدولية لكرة اليد المزمع إقامتها بالمملكة، وتمت مناقشة العديد من المواضيع المشتركة بين الطرفين لتوطيد العلاقة بين البلدين، و تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الاتحادين يمكن من خلالها الاستفادة من تطور كرة اليد الفرنسية، ونقل هذه الخبرات إلى كرة اليد السعودية، في مجال التدريب والتحكيم والمراقبين وتبادل الزيارات بين منتخبات المملكة والمنتخبات الفرنسية والاحتكاك بينهما، وفي المقابل تمت دعوة المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة دولية قبيل كأس العالم 2019 ، بمشاركة أقوى منتخبات أوربا؛ سواء فرنسا أوالنرويج أوالدنمارك. وأوضح المنيع أن هذه الزيارة تأتي وفق توجيهات معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بمد جسور التعاون مع الاتحادات الكبرى . وأضاف المنيع :” قدمنا الدعوة من خلال هذه الزيارة للمنتخب الفرنسي للمشاركة في البطولة الكبرى لكرة اليد، التي تحمل اسم مليكنا القائد الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله -وتم رصد جوائز ضخمة للفائزين بها “. ومشاركة منتخب فرنسا في هذه البطولة يعد مكسبا كبيرا؛ كونه بطل العالم لكرة اليد لعدد من المرات في السنوات الأخيرة “